PUDUは、2021年に発表したディスプレイ付き配膳・運搬ロボット「KettyBot」の次世代モデルとなる「KettyBot Pro」を2024年8月末から日本で正式販売を開始すると発表した。●2024年内で1000台の日本国内導入を目標「KettyBot Pro」は、より没入感のあるエンゲージメントとパーソナライズされた広告や、狭い通路でも走行できる最新センサーの搭載、トレイ検出用カメラの実装、多彩なカラーバリエーションなどを実現した配膳・運搬ロ