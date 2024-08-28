鈴木誠也の活躍は「大谷で霞んでるけど十分すごい」【MLB】カブス 9ー5 パイレーツ（日本時間28日・ピッツバーグ）カブス・鈴木誠也外野手の奮闘に注目が集まっている。27日（日本時間28日）に敵地で行われたパイレーツ戦に「3番・指名打者」で先発出場し、4回の第2打席で3試合ぶりの19号2ランを放つなど、4打数2安打2打点。2年連続での20号まであと1本とした。躍動する鈴木にファンは「大谷の影に隠れがちだけど2年連続20本達