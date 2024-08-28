帝国データバンクが算出した生鮮食品などの値上げを加味した食卓への影響度を示す「カレーライス物価指数」2024年6月版は、前年同月比9.8％増、13か月連続のプラスとのことだ。円安や干ばつの影響で輸入牛肉の価格が上昇したことに加え、豚肉も昨年来の猛暑による交配や肥育困難からの出荷不足で高騰中だ。野菜類（人参・玉ねぎ・ジャガイモ）の値上がりも目立ち、ごはんの価格も上昇している。◆カレーとうどんが物価高騰で悲