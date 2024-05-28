日産「LEAF NISMO RC」実車公開2024年5月24日から5月26日にかけて、富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）で「スーパー耐久シリーズ2024 第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース」開催され、大きな盛り上がりを見せました。そんなイベントと開催中の富士スピードウェイのイベント広場内では、様々な企業のブースが展開されましたが、NISMOブースの中に日産「LEAF NISMO RC（リーフ ニスモ アールシー）」が展示され注目を