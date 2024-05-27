コンビニ店の上に富士山がのっているような光景に外国人観光客が殺到したことを受け、山梨県富士河口湖町の「ローソン河口湖駅前店」前に設置された幕に、１センチ大の穴が複数開けられていたことが２７日、わかった。町も穴を確認しており、担当者は「モラルを守ってほしい」と話している。幕は幅２０メートル、高さ２・５メートルの黒い遮光ネットで、２１日に取り付けられた。２７日昼には、人の目線の高さに１センチ大の穴