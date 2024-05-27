静岡県知事選で初当選を確実にし、万歳する鈴木康友氏＝26日夜、静岡市川勝平太前知事の辞職に伴う静岡県知事選は26日投開票され、立憲民主、国民民主両党が推薦した無所属新人の元浜松市長鈴木康友氏（66）が、自民党推薦で無所属の元副知事大村慎一氏（60）ら計5新人を破り初当選を果たした。川勝氏が静岡工区の着工を認めてこなかったリニア中央新幹線に関する県の政策は転換される見通しだ。投票率は52.47％で、前回2021年の