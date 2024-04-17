総務省によると、ヘアカット代は平均3600円ほど。その3分の1の価格でヘアカットを提供している「1000円カット店」は、一体どうやって利益を出しているのでしょうか？チャンネル登録者数51万人超の税理士YouTuber・菅原由一氏の著書『タピオカ屋はどこへいったのか？ 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』（KADOKAWA）より一部を抜粋し、ビジネスの成功要因を見ていきましょう。そんなに安くて大丈夫？と思いきや、