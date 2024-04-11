警察は女性の死亡はＴｉｋＴｏｋで流行している幽霊探しの競争に関連している可能性があるとみている/ANSAローマ（ＣＮＮ）イタリア北部アオスタ渓谷の使われていない教会で週末に２２歳のフランス人女性の遺体が失血した状態で発見された事件で、この女性が幽霊が出ると考えられている建物を探していたことがわかった。警察が明らかにした。警察の報道官はＣＮＮの取材に対し、女性は家族に対して、住居のあるフランスリヨン