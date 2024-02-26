同窓会って楽しみな反面、数年ぶりの再会に不安になりますよね。特に恋愛が絡むと、後悔や嫉妬も入り混じるでしょう。それはどうやら男性も同じなようで、大人になった同級生を見て「あのときこうしておけばよかった……」なんて思うことがあるようです。今回は、「同窓会で失恋した気分になった理由」の中から、高校生のときに告白してくれた子の現状を知って、ショックを受けたエピソードをご紹介します。同級生と結婚していた「