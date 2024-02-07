海外では中古住宅のリフォーム中、不気味な絵や秘密の部屋など思わぬ物が発見されることも少なくない。先月には米ニュースメディア『New York Post』などが、ヴィクトリア様式の住宅の床下から死者の顔を型取りして作成したデスマスクらしき石膏物が見つかったことを伝え、その正体について様々な意見が飛び交っているようだ。【この記事の他の写真を見る】ユニークなニュースを配信することで知られるリトアニア発のウェブサイト