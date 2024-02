海外では中古住宅のリフォーム中、不気味な絵や秘密の部屋など思わぬ物が発見されることも少なくない。先月には米ニュースメディア『New York Post』などが、ヴィクトリア様式の住宅の床下から死者の顔を型取りして作成したデスマスクらしき石膏物が見つかったことを伝え、その正体について様々な意見が飛び交っているようだ。ユニークなニュースを配信することで知られるリトアニア発のウェブサイト『Bored Panda』が1月24日、様々な家の中から発見された不気味な物の写真を45枚紹介したが、その中にあったデスマスクが注目を集めている。写真は複数の海外メディアでも伝えられ、多くの関心を集めることとなった。

デスマスクの写真は、もともと海外掲示板サイト『Reddit』で2018年8月13日、 ロンドン 在住のフランス人女性でアカウント名「claraclara000(以下、クララさん)」が投稿したものだった。当時の投稿によるとある日、クララさんの夫が自宅のリフォーム中に床下から奇妙な物を見つけたという。それは石膏で死者の顔を型取ったデスマスクだとクララさんは主張しており、投稿でこのように綴っている。「夫が床板を剥がしていた時に、このデスマスクを発見したんです。それは間違いなくデスマスクです。片方の瞼がほんの少し開いていることから、石膏で顔の型を取った時点でその人は亡くなっていたか、少なくとも意識がない状態だったと私は確信しています。」「それは中年女性のようで、眉毛がないように見えますが、そのほか特別変わったところはありません。デスマスクには何も書かれてなくて、マスクが壁にかけられるように後ろに小さなフックがあるだけでした。私たちが住んでいる家は少し前にリノベーションをしたヴィクトリア様式の建物で、これがどうして床下にあったのかは分かりません。」「マスクの周りには砂利と土があるだけで、とても神秘的でした。でも、これをどうしたら良いのか…。売ったりしたら縁起が悪いでしょうか? 他に処分する方法が思いつきません。家に置くのはちょっと嫌だな…。だってすっごく不気味だから。」このデスマスクの写真に対して、ユーザーからは「地元の歴史保存会や博物館に連絡してみたら?」「もしかしたら前の住人の家族?」といった声が寄せられた。中には「特殊メイクなんかを目的として作った型では?」とデスマスク説を否定する声もあったが、この顔の主の存在については明らかになっていないようだ。米ニュースメディア『New York Post』によると、デスマスクは1837年から1901年のヴィクトリア朝時代に、最も盛んに行われていたという。それを裏付けるように今から約20年前、イギリスのウスターシャー・ロイヤル病院の地下室でヴィクトリア朝時代のデスマスクが複数発見されており、それらが処刑された犯罪者のものであることが2019年に特定されていた。画像は『New York Post 2024年1月26日付「I moved into a Victorian-era home ― and found this ‘death mask’ in the floor」(Reddit/u/claraclara000)』『GeeBeeTV 2022年3月3日付TikTok「We opened the box!」、2022年1月24日付TikTok「We found an abandoned suitcase in the attic…」』『rooney8900 2020年4月18日付TikTok「Should I upload a second video exploring what else is back there?」』『mrfurion 2018年7月1日付Reddit「A friend bought a new house in 2017...」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)