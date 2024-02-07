Microsoftは2月5日(米国時間)、「Outlook prompts security notice opening .ICS files after installing protections for Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability released: Dec 12, 2023 - Microsoft Support」において、Microsoft Outlookのセキュリティアップデート適用後に「.ICS」ファイルを開くと、予期しないセキュリティ通知が表示されるようになる可能性があるとして、注意を喚起した。Outlook prompts