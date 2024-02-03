お笑いタレントの出川哲朗が３日放送の「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演し、神対応の原点を明かした。同局の人気番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」に出演する出川は同番組に対する強いこだわりを熱弁。深夜番組でスタートし、レギュラー化する際には「本当にテレ東さんと結構もめた」と明かした。ゴールデンに昇格するにあたってルール変更するように求められたが「絶対ダメだ