先日、こんな質問をいただきました。「夜型か昼型かで、お金持ちになれる可能性って違うのでしょうか？」今回は、この質問にお答えします。夜型人間はお金持ちになれる？ 「朝型」か「夜型」か、で収入が変わるかも！という議論は、2012年あたりから研究が進められてきました。 たとえば、デンマークの統計から「朝型のほうが高収入だ！」とした研究もあります。 その原因はさまざま考えられますが、人間社会は「朝型」で動いてい