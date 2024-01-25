G-DRAGONがD-LITEを直接応援し、友情をアピールした。【関連】BIGBANGを不名誉に脱退したV.I、“迷惑な発言”で再び議論に1月24日、G-DRAGONは自分のSNSにD-LITEの韓国ファンミーティングポスターを投稿し、宣伝に力を添えた。D-LITEのファンミーティング「D's ROAD in SEOUL」は、D-LITEがソロ歌手として初めて開催する韓国ファンミーティングだ。昨年12月、D-LITEのスペシャルシングル『Flow』のリリース当時も宣伝を手伝ったG-D