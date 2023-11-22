◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア２次予選日本５―０シリア（２１日・サウジアラビア・ジッダ）【ジッダ（サウジアラビア）２１日＝星野浩司】日本代表は久保建英（Ｒソシエダード）のＷ杯予選初ゴールなどで、シリアに５―０で大勝。中立地・サウジアラビアで開催された一戦でアジア２次予選連勝を飾った。これで歴代最多タイの８連勝となった。前半３２分、伊東純也のパスを受けた久保がペナルティーエリア外から左足を強振