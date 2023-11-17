Amazonが2023年11月16日に、韓国の自動車メーカー「ヒョンデ」との戦略的パートナーシップを結び、その一環として2024年からAmazonのサイト上でヒョンデの自動車の取り扱いをスタートすると発表しました。Amazon and Hyundai launch strategic partnership-including vehicle sales in 2024https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-hyundai-partnershipAmazon to let dealers sell cars on its site, starting with
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