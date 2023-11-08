NHK連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロイン・福来スズ子を演じる女優・趣里（33）と、その父親で『相棒』（テレビ朝日系）シリーズで主人公・杉下右京を演じる俳優・水谷豊（71）が今年10月、2人で新会社を立ち上げていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。【画像】父娘の“新会社”の登記簿水谷豊は現在71歳©文藝春秋趣里は1990年生まれ、東京都出身。父親は水谷、母親は今年デビュー50周年を迎えた、元キャンディ