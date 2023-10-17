３月のＷＢＣで侍ジャパンの優勝に貢献した米大リーグカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２６）が１７日、自身のインスタグラムで来日したことを報告した。３月のＷＢＣで来日して以来の日本滞在となるヌートバーは、インスタグラムのストーリーズ機能で東京タワーの写真、渋谷スクランブル交差点の動画、自身がＣＭに出演するメガネブランド「Ｚｏｆｆ（ゾフ）」のパネルとのツーショット写真、すし店で食事をしている
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