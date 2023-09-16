自動車メーカーの拠点を擁する地域、いわゆる“お膝元”では、そのメーカーの車が選ばれやすいのでしょうか。ジオテクノロジーズ株式会社（東京都文京区）が、このほど発表した「“お膝元”の自動車のメーカー別保有率」によると、愛知県豊田市でのトヨタ車の保有率は、全国保有率の1.8倍になるなど、全国と“お膝元”で顕著な差があることが分かりました。【グラフ】トヨタの“お膝元”…愛知県「豊田市」の自動車メーカー別保有