アスレチックスで今年メジャーデビューした元阪神の藤浪晋太郎投手（29）。これまで先発で4回登板したものの4連敗、中継ぎに転向してからも大量失点が続き、防御率13.94と壊滅的な成績を残している。最大の問題と言われるのがコントロールの悪さで、5月8日までで20.2回を投げて22四死球。7日のロイヤルズ戦では1回1/3を4安打3失点と炎上したが、無四死球だったためにコッツェイ監督が「たくさんストライクを投げたし、四球を与えな