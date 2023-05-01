Twitterに「駅にサリンをばらまく」と書き込んだ25歳の女が逮捕された。女は、2023年4月行われた市議選に立候補していた。市議選立候補の女“テロ予告”をTwitterに投稿駅前で、拡声器を片手に街頭演説をする女。“船橋に新世代の風を“と訴えていた。逮捕されたのは、4月の船橋市議会選挙に無所属で立候補した、山本深雪容疑者（25）。山本容疑者は4月30日午前11時半ごろ、Twitterにある投稿をした。本日の13時丁度に、船橋駅構