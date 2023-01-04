博多華丸・大吉の博多大吉（51歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「浜田＆大吉・濱家主催 新春ツッコミ芸人総会2023」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。デビューしたての頃も含め、バイト経験がない理由を明かした。ダウンタウン・浜田雅功を筆頭に、人気コンビのツッコミ担当がズラリと集結した同番組。その中で、「バイト卒業！芸人1本で生計立ったランキング（一人前になったランキング）」が発表され、5位「ニ