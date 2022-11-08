大好きな彼との結婚は、女性にとって夢の1つ。付き合いが長くなってくると、プロポーズを今か今かと心待ちにすることもあるでしょう。そこで今回は、男性に結婚したいと思わせるテクニックをご紹介していきます。マスターして彼氏をベタ惚れにし、プロポーズされるよう仕向けちゃいましょう♡■家事ができるところを見せる結婚後は一緒に住む場合がほとんど。そのため、家事ができる女性はとても魅力的。家事のやり方がわから