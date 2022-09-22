今年も【スターバックス】から秋メニューが登場して、いま限定の「濃厚秋スイーツ」が味わえるそうですよ。どれもドリンクと一緒に買いたくなりそうなほど魅力的♡ スタバへ行かれる前にぜひ、スイーツもチェックしてみてくださいね。 ごろっと栗が入った「マロンパウンドケーキ」 秋といえば栗ですが、スタバでは「マロンパウンドケーキ」が販売されています。パウンドケーキ