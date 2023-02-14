スターバックスコーヒーは、15日発売の『さくら 咲くサク フラペチーノ』『さくら ソイ ラテ』に続き、17日からはSAKURAグッズも全国の店舗で販売を開始する。桜をイメージするとピンクカラーが基調になりがちだが、ブルーやパープルなども使い、桜の美しさや繊細さを表現しラインナップ。【画像】15日より発売のSAKURAドリンクはマカロン＆ジェリー食感が楽しい『さくら 咲くサク フラペチーノ』“The SAKURA Beauty shining