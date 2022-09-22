プロ野球・埼玉西武ライオンズの山田遥楓選手（25）は、2022年9月21日までに、自身のインスタグラムに投稿していた写真や動画をすべて削除した。山田選手をめぐっては、自身の妻が、同僚の源田壮亮選手（29）の妻で元乃木坂46の衛藤美彩さん（29）に誹謗中傷をしていたことが報じられている。子供と触れ合う写真を投稿していた山田選手は14年ドラフト5位で佐賀工業高校から西武に入団。内野すべてを守るユーティリティー性と気迫あ