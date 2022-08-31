ウクライナのゼレンスキー大統領＝２９日、ウクライナ首都キーウ（キエフ）/Ukrainian Presidential Press Service/REUTERSウクライナ・キーフ（ＣＮＮ）ウクライナが攻勢を強め、ロシアに占領された南部の領土の奪還を目指す中、同軍はこれまで４つの村を奪い返したほか、ロシアの守備隊をヘルソン州の前線に位置する数多くの地点で打ち破っている。ウクライナの当局者らが明らかにした。ウクライナのゼレンスキー大統領も２９日