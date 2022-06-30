マウスの動きだけで、さまざまな操作を実行できるツールがマウスジェスチャーツールだ。今回は、こうしたツールの1つである「crxMouse Chrome Gestures」を紹介しよう。これは、表示したWebページでさまざまなマウスジェスチャーを可能にするGoogle Chromeの拡張機能である。使い慣れると、手放せなくなる便利なツールだ。●Google Chromeの拡張機能「crxMouse Chrome Gestures」の機能と使い方マウスの操作（マウスジェスチャー）