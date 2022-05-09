2022年4月9日（土）から放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』より、追加キャスト情報が解禁。さらに、MISSION：5「合否の行方」メインビジュアルが公開、（K）NoW_NAMEが担当する挿入歌の配信リリースも決定した。『SPY×FAMILY』は『少年ジャンプ+』（集英社）にて連載中、遠藤達哉による ”スパイ×アクション×特殊家族コメディ” 。凄腕スパイの〈黄昏〉が極秘任務遂行の為、超能力者の「娘」、暗殺者の「妻」と互いに正体を隠しな