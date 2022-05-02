2022年5月の新作5品まとめ(5月3日発売予定 )ついにゴールデンウイークが始まった5月の1週目。車でのおでかけや自宅でののんびりタイムに購入したいコンビニ商品が続々登場予定です。ローソン2022年5月の新商品まとめ本記事ではローソンで購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。片手で食べやすいパンや、ボリューム満点のパスタなど、さまざまな商品が登場しています。「たまごでサンド！たまごバーガー」(387円