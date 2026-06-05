Shop.1【六本木一丁目】見た目も味もピカイチな芸術プリン／喫茶[nanashian]「白鳥の湖プリン」1150円六本木一丁目駅2番出口から徒歩約8分。神谷町駅直結の「麻布台ヒルズ タワープラザ」からは徒歩約1分の場所にある「喫茶 [nanashian]（きっさ ななしあん）」は、紅茶を中心としたお茶をこだわりのティーカップで楽しめるカフェ。人気の「白鳥の湖プリン」は、白鳥の形に仕上げられたシュークリームを少し固めのクラシカルなプリ