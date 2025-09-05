台風15号(ペイパー)は、9月5日午後9時に日本の東で温帯低気圧に変わりました。台風15号温帯低気圧に変わりました台風15号は、9月4日(木)午前3時に奄美大島の東で発生し、発達しながら北上しました。4日の夜に九州に接近したあと、5日午前1時頃、高知県宿毛市付近に上陸しました。さらに午前9時頃には和歌山県北部に再上陸し、その後、西日本から東日本へ列島を横断、静岡県や神奈川県で線状降水帯が発生したり、静岡県や茨城県で