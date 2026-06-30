【“IT部門と事業部門の押し付け合い”を解消する実践ガイド】『【データマネジメントの頓挫はもうしない】「責任不在」を解消する組織体制とアサインメント戦略』を無料公開

株式会社パタンナー

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、データマネジメントプロジェクトにおける最大の障壁「責任不在」を解消するための実践的ガイド『【データマネジメントの頓挫はもうしない】「責任不在」を解消する組織体制とアサインメント戦略』を公開いたしました。

本資料では、DXやデータ活用推進において必ず直面する「データの管理は誰の仕事か？」という組織的な課題に対し、役割定義（アサインメント）と体制構築のベストプラクティスを紐解きます。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-datamanagement-assignment

■ 公開の背景：データのサイロ化以上に深刻な「責任のサイロ化」

「システムを入れたのだから、あとは現場（事業部門）でデータを管理してほしい」とIT部門。

「システムのことは分からないから、データの管理はIT部門の仕事だ」と事業部門。

データマネジメントの現場では、このような“責任の押し付け合い”と“お見合い”が日々発生しています。

データ活用基盤やデータカタログなど、どんなに優れたツールを導入しても、「誰がそのデータの品質に責任を持ち、誰がメタデータを更新するのか」というアサインメント（役割定義）が曖昧なままでは、プロジェクトは確実に頓挫します。

データの品質低下や属人化を生み出している真の原因は、システムの問題ではなく「組織の責任不在」なのです。

本資料では、データオーナーやデータスチュワードといった役割を、自社の規模やフェーズに合わせてどう配置し、機能させるべきか。

現場が疲弊せず、自律的にデータマネジメントが回る組織デザインのノウハウを実務者の目線で分かりやすく解説しました。

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■ 本資料（ホワイトペーパー）の概要

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

【データマネジメントの頓挫はもうしない】「責任不在」を解消する組織体制とアサインメント戦略＜目次＞- はじめに- データマネジメントとは何か：その定義と重要性が増す背景- - DMBOKに基づくデータマネジメントの定義- - DX推進と生成AIがもたらす新たな要請- - 「AI-Readyデータ」という新たなキーワード- 日本企業が直面するデータマネジメントの7つの課題- - データのサイロ化と統合の難しさ- - データ品質の維持・向上が追いつかない- - 専門人材の慢性的な不足- データガバナンスの構築と組織体制の課題- - 経営層の理解とコミットメントの不足- - 部門横断の推進体制が機能しない- - ルールの形骸化と現場との乖離- 投資対効果とコストの壁：ROI可視化の困難さ- - 短期成果が見えにくい構造的な問題- - 投資効果の明確化に取り組む企業はわずか4％- - 「小さく始めて大きく育てる」アプローチの有効性- 生成AI時代に求められるデータマネジメントの進化- - AIエージェント時代のデータ基盤要件- - 非構造化データの資産化という新たな挑戦- - データメッシュとコンポーザブルアーキテクチャへの転換- まとめ- 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」＜こんな方におすすめ＞- CDO・データマネジメント責任者：全社的なデータガバナンスを効かせるための、最適な組織体制と評価制度を設計したい方- DX推進リーダー・情報システム部門長：「IT部門への丸投げ」状態から脱却し、ビジネス部門を巻き込んだデータ運用体制を作りたい方- 経営企画・事業責任者：データ活用プロジェクトの停滞感を打破し、現場が自律的にデータを管理・活用できる組織風土を醸成したい方解説ガイド全量を読む :https://tazna.io/contents-datamanagement-assignment"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

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Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

データアーキテクト研修

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-trainingデータマネジメント実践研修

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E6%B7%B1%E9%87%8E-%E5%97%A3/dp/4295409316

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/