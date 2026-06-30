置くだけで自動冷却！置くだけセンサー搭載した静かで賢い小型冷却クーラーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、機器を置くだけで自動送風を開始するセンサー搭載、静音・風量調整対応のWファン小型冷却クーラー「400-CLN041」を発売しました。

【掲載ページ】

小型冷却ファン 置くだけ自動認識 センサー付き 冷却クーラー 熱対策 静音 USBファン オンオフスイッチ ルーター 冷却スタンド 9cmファン×2 長時間稼働 冷却台 コンパクト ブラック

型番：400-CLN041 販売価格：3,618円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN041

【おすすめポイント】

・置くだけで自動送風を開始・停止するセンサー搭載。必要な時だけ効率よく冷却。

・Wファン設計でスマホ2台またはルーターなど大型機器1台をしっかり冷却。

・静音22dB設計・無段階風量調整・USB給電対応で様々な設置環境にフィット。

機器を置くだけ、自動で冷却スタート

本製品最大の特長は、機器を置くと自動でファンが回転し、取り外すと停止するセンサー機能です。冷却が必要なタイミングだけ送風するため、無駄な運転を抑えながら効率よく熱対策ができます。スマートフォンやモバイルバッテリーを充電する際の発熱対策にも最適で、日常のひと手間を減らしながら快適な使用環境を実現します。AUTOモードとONモードを用途に応じて切り替えられるため、さまざまなシーンで活躍します。

Wファンで幅広い機器をしっかり冷却

9cmファンを2基搭載したWファン設計により、小型機器なら2台同時、大型機器なら1台を効率よく冷却できます。スマートフォンやモバイルバッテリーはもちろん、Wi-Fiルーター、ミニPC、外付けSSD、ゲーム機など発熱しやすいさまざまな機器に対応。コンパクトながら広い天板を備え、日常的に使うデジタル機器の熱対策をこれ1台でサポートします。

静かだからデスクでも快適

最大約22dBの静音設計を採用しているため、仕事や勉強、オンライン会議中でも運転音が気になりにくい仕様です。また、ダイヤル操作による無段階風量調整に対応しているため、冷却性能を重視したい時も、静音性を優先したい時も、設置環境に合わせて細かく調整できます。毎日使うデスク周りに自然になじむ使いやすさも魅力です。

USB給電だからどこでも使いやすい

USB A給電式を採用しているため、USB充電器やパソコン、モバイルバッテリーなど身近なUSB電源から手軽に使用できます。本体には補助的な機能として、USB-CポートとUSB Aポートも搭載し、ワイヤレスイヤホンなど低電力機器の充電にも対応。電源まわりをすっきりまとめながら、省スペースで快適なデスク環境づくりをサポートします。

コンパクト設計で使い方は無限大

本体サイズは約幅22cm×奥行10.6cmの省スペース設計で、デスクやラックの限られたスペースにも設置できます。天板には厚みのあるクッションを採用し、機器を傷から守るとともに空気の通り道を確保して効率よく放熱します。スマートフォンやルーターだけでなく、ミニPCやゲーム機など用途に合わせて幅広く活用できるため、一台あるとさまざまな熱対策に役立ちます。

製品仕様

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN041

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-cln041/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-cln041.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6H59S2X

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https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012040

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。