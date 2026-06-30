地元食材と旬の魚介が彩る、夏だけの特別メニュー

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2026年7月1日（水）～7月31日（金）までの期間限定で、季節をふんだんに感じる食材を使用した月替わりメニューを提供いたします。

日本夕陽百選にも選ばれた焼野海岸を望む絶好のロケーションで、四季折々の食材を活かした料理を提供しているソル・ポニエンテ。今回の月替わりメニューでは、初夏から盛夏にかけて最も美味しさが増す「鱧（はも）」や山口県産「長州どり」、地元・埴生地区で育ったとうもろこし、そして旨み豊かなムール貝など、この時期だからこそ味わえる食材を主役に据えました。

食材の持つ魅力を最大限に引き出しながら、地中海料理ならではの軽やかさや華やかさを融合。暑さが増す7月でも心地よく楽しめる、この季節限定のラインアップが完成しました。

夏の定番食材が勢ぞろい

「鱧のフリットとオクラとトマトのペペロンチーノ」1,800円(税込)

夏の訪れを告げる高級魚として親しまれる鱧を香ばしいフリットに仕上げ、オクラとトマトを合わせた爽やかなペペロンチーノです。

揚げたての鱧は外はサクッと、中はふっくら。鱧ならではの上品な旨みを存分に味わうことができます。そこにオクラのねばりとトマトのほどよい酸味を合わせることで、暑い季節でも軽やかに楽しめる一皿に仕上げました。

ガーリックの香りが食欲を刺激しながらも、重たさを感じさせない味わいは、まさに夏限定。海辺の風を感じながら味わうランチにも、夕陽を眺めながら楽しむディナーにもおすすめの一品です。

「長州どりのバレンシア風オレンジクリーム」1,800円(税込)

山口県が誇るブランド鶏「長州どり」を使用し、スペイン・バレンシア地方をイメージしたクリームソースで仕上げたパスタです。

オレンジの爽やかな香りとローズマリーの芳醇な香りが溶け込み、濃厚でありながら後味は驚くほど軽やか。長州どりの柔らかな肉質と旨みを引き立てる一皿となっています。

一般的にクリーム系パスタは冬のイメージがありますが、本メニューは柑橘の爽快感を加えることで夏でも心地よく味わえるよう工夫しました。口いっぱいに広がる優しいコクと華やかな香りが、地中海リゾートを思わせる特別な時間を演出します。

「埴生のとうもろこしと生ハムのピッツァ」2,200円(税込)

地元・埴生地区で育ったとうもろこしをふんだんに使用した、地域の魅力が詰まった季節限定ピッツァです。

夏の日差しを浴びて育ったとうもろこしは、驚くほど甘くみずみずしいのが特徴。その自然な甘みと生ハムの塩味が絶妙なコントラストを生み出します。

高温で一気に焼き上げることで、とうもろこし本来の甘みがさらに引き立ち、一口ごとに豊かな風味が広がります。

地産地消を大切にするソル・ポニエンテだからこそ実現した一枚。山陽小野田市の食の魅力を多くの方に知っていただきたいという想いも込められています。

「ムール貝と鱧のフリットのパエリア」2,400円(税込)

魚介の旨みをたっぷり吸い込んだお米に、ムール貝と鱧のフリットを贅沢に盛り付けた夏限定パエリアです。

ムール貝から溢れ出る濃厚な出汁が全体の味わいをまとめ上げ、そこに鱧のフリットの香ばしさと食感がアクセントとして加わります。

海辺のレストランならではの開放感とともに楽しむパエリアは、まるで地中海沿岸を旅しているかのような気分を味わわせてくれます。

ご家族やご友人とのシェアにも最適で、夏の思い出を彩る華やかな一皿です。

夏だからこそ味わえる「旬」を届けたい

食材には、それぞれ最も美味しい旬の時期があります。

今回の月替わりメニューは、単に季節限定というだけではなく、「今だからこそ味わってほしい」という想いから生まれました。

鱧の繊細な旨み、とうもろこしの甘み、長州どりの豊かな味わい、ムール貝の濃厚な出汁。それぞれが旬を迎える7月だからこそ実現できる味わいです。

ソル・ポニエンテでは、地元食材と季節感を大切にしながら、その時期ならではの感動を料理を通じてお届けしています。

7月11日は「サマーフェスタ2026」開催

さらに7月11日（土）には、毎年恒例の人気イベント「サマーフェスタ2026」を開催いたします。

日本夕陽百選に選ばれた焼野海岸の絶景を舞台に、美味しい料理と音楽、パフォーマンスが融合する特別な一夜をお届けします。

当日はサンセットビュッフェをはじめ、フラダンスや音楽ライブなど多彩なステージイベントを実施。海に沈む夕陽を眺めながら過ごす時間は、この日だけの特別な体験となります。

7月限定メニューとあわせて、ぜひソル・ポニエンテならではの「夏のリゾート体験」をお楽しみください。

【イベント概要】

■開催日時

2026年7月11日（土）

17:00受付開始

17:15～20:00 サンセットビュッフェ

■会場

ソル・ポニエンテ

山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

■料金

テラス席 前売特別料金 6,000円（税込）

テラス席 通 常 料 金 6,500円（税込）

VIP席（事前予約限定10席）8,000円（税込）

※全てのプランにファーストドリンクが付きます。

■ランチタイム特別企画 ※レストランで開催

デザートバイキング（60分）

11:00～15:30（L.O.14:30）

■カフェ限定企画

ドルティーニ販売

11:00～17:00（L.O.16:00）

■ご予約・お問い合わせ

ソル・ポニエンテ

TEL：0836-89-0080

■公式サイト

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram

レストラン：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

カフェ ：https://www.instagram.com/cafe_solponiente/

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日 ※祝日の場合は営業

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/