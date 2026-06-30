【7/21 名古屋開催】社労士法人みらいパートナーズ、OBC主催「奉行 HR DAY 2026」に登壇。最低賃金1,500円時代に向けた総務・経理向け“回る運用”を解説

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

社会保険労務士法人みらいパートナーズは、2026年7月21日（火）にJPタワー名古屋にて株式会社オービックビジネスコンサルタント(https://www.obc.co.jp/)（以下、OBC）が主催するイベント「奉行 HR DAY 2026」に、当社社会保険労務士の上村尚史が登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇の背景とセッションの狙い

政府が掲げる最低賃金1,500円への引き上げ目標に伴い、企業における賃金改定は「年に一度の確認作業」から「継続的に対応していくべき業務」へと変化しています。

適用賃金の確認、対象手当の整理、月給者の時間額換算など、対応のたびに発生する煩雑な確認業務により、総務・経理部門の負荷増や業務の属人化に悩む企業が急増しています。

こうした課題を解決するため、本セッションでは最低賃金制度の基本と実務対応のポイントを整理します。

さらに、賃上げの強力な後押しとなる「業務改善助成金」や「働き方改革推進支援助成金」の活用策にも触れながら、対応が煩雑になる“運用の壁”をひもとき、企業が無理なく継続して対応できる「仕組み化」の考え方を徹底解説いたします。

■ 登壇セッション概要

セッション番号：【A-2】テーマ：最低賃金1,500円時代に備える 総務・経理担当者のための実務整理と“回る運用”のつくり方セミナー

日時 ：2026年7月21日 (火) 10:45 ～ 11:45

登壇者 ：社会保険労務士法人みらいパートナーズ 社会保険労務士 上村 尚史

■ イベント「奉行 HR DAY 2026」開催概要

イベント名 ：奉行 HR DAY 2026

開催日時 ：2026年7月21日 (火) 09:30 ～ 17:30

会場 ：JPタワー名古屋 3F ホール＆カンファレンス（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1）

参加費 ：無料（事前登録制）

主催 ：株式会社オービックビジネスコンサルタント

お申し込み窓口：イベント公式ページよりお申し込みください。（https://event.obc.co.jp/evt/NY0573/260721）

■会社概要

名称：社会保険労務士法人みらいパートナーズ

【東京オフィス】〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル6階

【福岡オフィス】〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

【熊本オフィス】〒860-0826 熊本県熊本市南区平田二丁目16-30

事業内容：労務相談、アウトソーシング、就業規則・諸規定対応、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金、企業型確定拠出年金（DC）、ハラスメント対応など

URL： https://mirai-ptns.jp/