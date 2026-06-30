日本漢字能力検定協会に「タレントブック・ストーリー」を提供開始

talentbook株式会社

「ロールモデル」を起点にAI時代の新しい採用体験をつくるタレントブックシリーズを展開するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀航/大堀海、以下「当社」）は、公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本社：京都府京都市、代表理事：山崎 信夫）に、「タレントブック・ストーリー」の提供を開始いたしました。

▶ 公益財団法人 日本漢字能力検定協会の企業ページ

https://www.talent-book.jp/kanken

■導入背景：イメージギャップ解消とコンテンツ制作体制の構築

公益財団法人 日本漢字能力検定協会は、「漢検」の名称で広く知られる国内最大規模の漢字検定試験を運営する団体です。



同協会では「漢検＝教材・問題を作る組織」というイメージが強く、普及（営業）や広報、調査研究など多様な職種の存在が学生や求職者に届いていないという採用課題を抱えていました。



また、コンテンツ制作ノウハウやリソースの不足により、採用サイトの職員紹介ページの更新ができない状況が長く続いていました。そうした課題を解消し、継続的に情報発信できる仕組みを構築するため、「タレントブック・ストーリー」を導入いただきました。

【課題】

- ノウハウとリソース不足により、コンテンツ制作の仕組みが整っていなかった- 採用サイトの職員紹介が数年更新されておらず、情報が古くなっていた- 教材・検定作成以外の職種が求職者に知られておらず、応募者層が画一的だった

【導入の決め手】

- 社員インタビューAIにより、ノウハウがなくても質と量を担保した記事制作が可能な点- 記事フォーマットが用意されており、「何をどう進めるか」が明確で始めやすい点- 採用媒体や合同説明会資料への二次利用がしやすく、継続発信に適している点

【活用施策】

- 社員インタビューAIを活用し、各部署の若手職員を中心に職員紹介記事を継続的に作成・公開- エントリーした学生に記事公開のたびにお知らせを配信し、継続的な関心を維持- 合同説明会でQRコードを提示し、説明会後のフォローアップ・情報補足として活用- 副次的な効果として、中途採用面接でも活用し、応募者が事前に記事を読んで具体的な質問をするきっかけに

▶︎詳しくは下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。

https://product.talent-book.jp/case/kanken

■担当者のコメント

管理部 人事・総務課 宮本 凌輔 氏



「タレントブック・ストーリー」の社員インタビューAIを活用することで、これまで手がつけられなかった職員紹介コンテンツを継続的に公開する仕組みを整えることができました。また、面接の場で『記事を読んで、この仕事をしてみたいと思いました』と話してくれる学生もいて、リアルな情報が届いている手応えを感じています。今後は中堅・管理職の記事も作成し、学生が入職後のキャリアを思い描ける状態にしたいと考えています。

宮本さんのストーリー：https://www.talent-book.jp/kanken/stories/60491

■公開中のストーリー

▶ 公益財団法人 日本漢字能力検定協会の企業ページ

https://www.talent-book.jp/kanken

【公益財団法人 日本漢字能力検定協会 概要】

企業・団体名：公益財団法人 日本漢字能力検定協会

本社所在地：京都府京都市東山区祇園町南側551番地

設立：1992年（平成4年）

事業内容：日本漢字能力検定（漢検）の実施・運営、漢字教育の普及・振興

会社HP：https://www.kanken.or.jp/

■ タレントブック シリーズについて

年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル就活・転職サイト「タレントブック・ストーリー」、AI時代のOBOG訪問サービス「タレントブック・キャンパス」を運営し、「ロールモデル」を起点にAI時代の新しい採用体験をつくるソリューションを展開しています。2026年12月には国内最大級の「ロールモデルアワード」を開催予定。日経225銘柄企業の20％、累計1,200社の企業支援実績があります。

https://product.talent-book.jp/

■talentbook株式会社

資本金・資本剰余金：5億4,672万円

設立日：2014年12月12日（11月決算）

事業：タレントブックシリーズの企画・開発・運営、採用ブランディング支援

代表者：大堀 航・大堀 海

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

HP：https://talentbook.co.jp