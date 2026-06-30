NPO法人日本サポートマーク普及協会、設立6周年。外見から分かりにくい困りごとに、周囲が“先に気づく”社会へ

特定非営利活動法人日本サポートマーク普及協会サポートマークは、外見から分かりにくい困りごとに周囲が「先に気づく」ための合図です。

特定非営利活動法人日本サポートマーク普及協会（所在地：神奈川県横浜市旭区、理事長：池田 勧）は、2026年6月30日に設立6周年を迎えます。

当協会は、外見から分かりにくい困りごとに周囲が「先に気づく」ための合図である「サポートマーク」の普及活動を行っています。

サポートマークは、困っている人が身につけるマークではありません。周囲の人が「気づきます」「必要なときは支えます」という意思を示すことで、困っている人が声をかけやすくなるための、新しい“お互い様”の合図です。

設立6周年を機に、当協会はサポートマークの普及をさらに進め、企業・店舗・学校・地域・イベントなど、日常のさまざまな場面で「気づき合える環境づくり」を広げてまいります。

サポートマークとは

サポートマークは、外見から分かりにくい困りごとに、周囲が「先に気づく」ための合図です。

困っている人が一方的に「助けて」と伝えるだけではなく、周囲の人が「気づきます」「必要なときは支えます」という意思を示すことで、声をかけやすい雰囲気をつくることを目的としています。

日常の中には、体調、障がい、病気、けが、妊娠、育児、介護、心の不調など、外見だけでは分かりにくい困りごとがあります。

サポートマークは、そのような場面で「困っている人」と「気づきたい人」をつなぐ、やさしいコミュニケーションのきっかけとなるマークです。

設立6周年を迎えて

日本サポートマーク普及協会は、2020年6月30日の設立以来、サポートマークの普及啓発を通じて、誰もが安心して声をかけ合える社会づくりを目指して活動してまいりました。

これまで、学校・地域・イベント・企業との連携などを通じて、サポートマークの考え方を伝える活動を続けてきました。

設立6周年を迎えるにあたり、当協会はサポートマークをさらに多くの方に知っていただき、企業、店舗、学校、自治体、地域団体、イベント主催者など、さまざまな場面で活用されることを目指してまいります。

これまでの主な活動

当協会では、サポートマークの普及啓発活動として、講演、イベント出展、啓発物の配布、企業・団体との連携などを行ってきました。

神奈川県ホームページや北海道美幌町ホームページでの紹介をはじめ、地域や企業とのつながりを通じて、サポートマークの認知拡大に取り組んでいます。

また、YOXO FESTIVALへの出展や、地域イベントでの啓発活動などを通じて、サポートマークを直接知っていただく機会も広げてきました。

今後の展開

今後は、サポートマークの普及をさらに進めるため、企業・店舗・学校・自治体・地域団体・スポーツイベントなどとの連携を強化してまいります。

サポートマークを掲出することは、「困っている人に気づきます」という意思表示であり、誰もが安心して過ごせる環境づくりにつながります。

当協会は、サポートマークを通じて、困っている人が声をかけやすく、周囲の人も自然に気づき合える社会の実現を目指します。

団体概要

団体名：特定非営利活動法人 日本サポートマーク普及協会

所在地：神奈川県横浜市旭区柏町25-6-3-201

理事長：池田 勧

設立：2020年6月30日

ホームページ：https://supportmark.or.jp⁠(https://supportmark.or.jp%E2%81%A0)

ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせる合図です。サポートマークは、周囲が「先に気づく」意思を示す合図として、互いに補完し合う関係を目指しています。

活動内容：サポートマークの普及啓発、講演活動、企業・地域・自治体等との連携、啓発物の企画・配布など

本件に関するお問い合わせ

特定非営利活動法人 日本サポートマーク普及協会

メール：info2@supportmark.or.jp

ホームページ：https://supportmark.or.jp⁠(https://supportmark.or.jp%E2%81%A0)