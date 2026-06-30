企業はいかにして景気循環を乗り切り、持続的な成功を収めることができるか：Midea Group会長兼社長

中国・広州、2026年6月29日 /PRNewswire/ -- これはSouthからのニュース記事です：

6月27日より、 広東省は主要なオンラインプラットフォームで動画シリーズ「Beacon Over Lingnan」の配信を開始します。第1話では、Midea Groupの会長兼社長であるFang Hongbo氏との対談が紹介されています。Fortune Global 500にランクインするこの企業のトップについて、ぜひ私たちと一緒に知っていきましょう。

『Beacon Over Lingnan』の 第1 シーズン は全20話から構成されており、経済、文化、科学・教育、そして人々の生活という4つの章に分かれています。20人のゲストが、仕事や人生についての考えを語り、それぞれの 視点から、広東省、広東・香港・マカオ大湾区、そして中国に関するエピソードを紹介します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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