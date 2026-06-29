「楽天カード」専用申込商品「楽天生命スーパー終身保険 短期払プラン」楽天生命公式ウェブサイトでの申込受付を開始

楽天生命保険株式会社

楽天生命保険株式会社（以下「楽天生命」）は、「楽天生命スーパー終身保険（正式名称：低解約払戻金型終身保険）短期払プラン」について2026年6月27日（土）より、楽天生命公式ウェブサイトでの申込受付を開始しました。

本商品は、楽天カード株式会社（以下「楽天カード」）と協業し、「楽天カード」専用申込の商品として、業界最高水準の払戻率（注1）を実現した商品です。本年4月より対面募集代理店にて先行販売を開始し、老後資金の備えや資産形成に関心の高い多くのお客さまからご好評をいただいております。

対面でのお申込みに加え、ウェブサイトでの申込受付を開始することで、より多くのお客さまに本商品をお届けします。時間や場所を問わずお手続きされたい場合は、24時間いつでもお申込み可能なウェブサイトを、対面でのご相談をご希望の場合は、対面募集代理店によるお手続きをご利用いただけます。対面とウェブサイトを組み合わせたハイブリッドなサービスで、お客さまの利便性向上を実現します。

(注1) 2026年3月時点の20歳、30歳、40歳、50歳の男女標準体の保険料および払戻率について、楽天生命が各社ウェブサイトより調査した結果に基づきます。

商品ページURL: https://www.rakuten-life.co.jp/life/super_whole_life_shortterm/

また、今回のウェブサイトでの申込受付開始を記念して、6月29日（月）よりキャンペーン（注2）を実施いたします。キャンペーン期間中に楽天生命のウェブサイトを通じて、対象商品をご契約いただいたお客さまの中から、抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。キャンペーンの詳細やエントリーについては、以下のキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページURL：https://www.rakuten-life.co.jp/event/swl_shortterm_cpn_2606/

(注2) 本キャンペーンは、予告なく変更・中止させていただく場合があります。また、本キャンペーンのエントリーは6月29日（月）より可能です。

【商品の特徴】

- 払込終了後、業界最高水準の払戻率：保険料払込期間満了後には、多くのケースで解約払戻金が払込保険料累計額を上回る設計となっております。業界最高水準の払戻率により老後の生活資金の準備など、将来に向けた資産形成の一環としてもご活用いただけます。

- 多様なニーズへの対応： 保険商品として葬儀代や相続対策といった万が一の備えに加え、貯蓄型商品として、お子さまへの教育資金やセカンドライフへの備えといった将来への貯蓄として、幅広いお客さまにご利用いただけます。

- 「楽天カード」専用申込：「楽天生命スーパー終身保険 短期払プラン」は“「楽天カード」専用申込”の商品です。保険料払込方法に「楽天カード」によるクレジットカード払を設定する場合のみ、お申込みいただくことが可能です。毎月の保険料を「楽天カード」で払込みいただくと、楽天生命から1％、楽天カードから1％、最大2％の「楽天ポイント」が進呈されます。（注3）【例】30歳男性、保険金額500万円、払込期間15年、月払保険料14,430円の場合、保険料払込 期間満了時点での累計獲得楽天ポイント（注4）は51,840ポイント進呈。業界最高水準の払戻率に加え、保険料払込みによる「楽天ポイント」も買い物や旅行等の日常使いや将来に向けた資産形成、保険料の支払い（注5）等幅広くご活用いただくことができます。

楽天生命は、いつの時代も欠かせない「安心」と「便利」を皆さまにお届けする、楽天グループの生命保険会社として、人々と社会をエンパワーメントし続けることをお約束いたします。

また、楽天カードは、社会環境の変化やお客さまの多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります。

(注3) 保険料の払込みに使用される「楽天カード」の名義人が、ご契約者本人の場合に限ります。ポイント進呈には一定の条件および上限があります。保険加入に伴うポイント進呈は楽天エコシステムによる募集経費の削減効果等を楽天会員に還元する制度です。何らかの事情により「楽天カード」での保険料払込みが確認できなかった場合には、別の払込方法をご案内する可能性がございます。

(注4) 解約するまでに毎月受け取る累計楽天ポイント数を表示しています。解約時に受け取る「楽天ポイント」ではありません。

(注5) ご利用可能なポイント数は、下限が50ポイント、上限が月払保険料（1ポイント=1円相当）です。1ポイント単位で利用できます。ご利用には一定の条件があります。詳しくは楽天生命ウェブサイトの「ポイントのルールと規約」をご覧ください。

【取扱内容（注6）】

(注6) ウェブ申込みは契約者と被保険者が同一の方に限ります。契約者と被保険者が異なる場合は対面募集代理店にてお取扱いが可能です。ウェブの取扱範囲（契約年齢・保険金額等）を超える場合は、一部対面募集代理店にて取り扱い可能な場合がございます。

(注7) 契約年齢とは、契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。

【保障内容】

【仕組み図】

【保険料・解約払戻金例】※毎月の保険料を「楽天カード」により払込みいただいた場合

保険金額：500万円、保険料払込期間・低解約払戻期間：15年、払込方法：月払

(注8) 保険料払込期間満了後、初めて到来する年単位の契約応当日時点の払戻率です。払戻率は、解約払戻金を払込保険料累計額で除して計算しています。

(注9) 解約するまでに毎月受け取る累計楽天ポイント数を表示しています。解約時に受け取る「楽天ポイント」ではありません。

(注10) 合計払戻率は、払戻率、およびポイント進呈率を合計したもので、小数点第2位を切り捨てて表示しております。ポイント進呈率最大の場合です。保険料の払込みに使用される「楽天カード」の名義人が、ご契約者本人の場合に限ります。楽天ID連携でご加入および保険料の払込みに「楽天カード」をご指定いただくと、毎月保険料の払込みで、楽天生命保険（株）から1％、楽天カード（株）から1％の「楽天ポイント」が進呈されます。ポイント進呈には一定の条件および上限があります。保険加入に伴うポイント進呈は楽天エコシステムによる募集経費の削減効果等を楽天会員に還元する制度です。詳細は以下のページをご確認ください。https://www.rakuten-life.co.jp/merit/point_program/

■楽天生命保険株式会社について

楽天生命は、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」ことをミッションに掲げ、常にお客さまの最善の利益を追求する経営を行っています。インターネットやAIなど最新のテクノロジーを活用して、簡単で便利そしてお手頃な保険サービスの提供を目指すと共に、お客さまにとって新しい体験となるような、これまでにない保険サービスの実現を目指してまいります。

URL: https://www.rakuten-life.co.jp/

■楽天カード株式会社について

楽天カード株式会社は、2005年7月より「楽天カード」を発行しています。クレジットカードのサービスや機能を拡充し、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指しております。2025年度の年間ショッピング取扱高は26.5兆円に達し、発行枚数は3,387万枚を突破しています（2026年3月時点）。詳しくは、https://www.rakuten-card.co.jp/をご覧ください。

本プレスリリースは、商品の概要を説明するものであり、保険募集に際して使用することを目的として作成されたものではありません。本商品のお申込みやご契約にあたっては、楽天生命ウェブサイトhttps://www.rakuten-life.co.jpにて公開する「ご契約のしおり－約款」などの資料を必ずご確認ください。

以 上

【お問い合わせ先】

楽天生命保険株式会社 経営企画部 広報担当

E-mail：rli-public-relations@rakuten-life.co.jp

楽天カード株式会社 広報部 メディア広報グループ

E-mail：card-pr@mail.rakuten.com