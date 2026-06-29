メジャーリーガー村上宗隆選手と認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンが協働！一人ひとりの温かい想いを「食支援の現場」へ届ける寄付プロジェクトが始動

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン（本部：東京都大田区、代表理事：小泉 智、以下GNJP）は、メジャーリーガー・村上宗隆選手が立ち上げた寄付プロジェクト「Beve」と協働し、食の支援を必要とする人々へ支援を届けるプロジェクトをスタートします。

本プロジェクトを通じて集まった寄付金、および対象商品の売上の一部は、GNJPが実施する国内のひとり親家庭へのフードバンク事業「グッドごはん」や、海外の貧困地域や紛争・災害地域における食料支援に活用されます。

村上宗隆選手が立ち上げた寄付プロジェクト「Beve」の想いMLBシカゴ・ホワイトソックス所属 村上宗隆選手

Beve（ベベ）は、メジャーリーガーである村上宗隆選手が立ち上げた寄付プロジェクトです（企画・運営：株式会社こす.くま）。

村上選手はこれまでも故郷・熊本県への寄付など、継続的に社会貢献活動に取り組んできました。その中で、「注目を集める立場だからこそ、自らの行動で示すべきことがある」という強い責任感と使命感からBeveが誕生しました。

「意志を着よう。世界を揺らそう。」を理念に掲げ、ファッションを楽しみながら誰もが無理なく社会に関われる仕組みを提案しています。2026年2月の第一弾（小児がん支援）に続く第二弾の今回は、GNJPと協働して国内外の食料支援を展開。寄付ページへアクセスできるQRコード付きオリジナルTシャツを販売し、売上の一部や集まった寄付金を食料支援活動へ役立てます。

販売先URL : https://beve.world/002

なぜ食の支援なのか：国内外で深刻化する生活困窮と食の危機

現在、日本のひとり親世帯の相対的貧困率は44.5％（令和3年度 全国ひとり親世帯等調査）と先進国のなかでも高く、近年の物価高騰も重なり、日々の食事に不安を抱える家庭が少なくありません。この経済的困難は、食事だけでなく子どもたちの体験格差や社会的孤立にもつながっています。

一方、世界では慢性的な貧困により、日常的に栄養バランスのとれた食事を十分に得られない子どもたちが数多く存在します。これに加え、近年の戦争や紛争、また大規模な自然災害によって住まいを追われ、命を繋ぐための「その日の食事」さえ確保することが困難になった人々も急増しています。

GNJPは、食べることは単に空腹を満たすだけではなく、人が健康に生き、学び、成長し、未来を築くための「土台」であると考えています。だからこそ私たちは、国内外で食を通じた支援に取り組んでいます。

寄付金の活用について

本プロジェクトの売上の一部や寄付金は、GNJPが実施する以下の国内外の食支援活動に役立てられます。

【国内】ひとり親家庭への食品支援事業「グッドごはん」

経済的に困難な状況にある国内のひとり親家庭へ、月1回、かごいっぱいの食品を無償配付する事業です。現在は首都圏・近畿圏・九州の約30か所で毎月約5,000世帯を支援。食品とともに、対面配付による安心やつながりも届けています。

【海外】緊急食料支援・給食支援・栄養改善支援

紛争や災害などの緊急時に命を守る迅速な食料配付から、慢性的な貧困地域における子どもたちの健やかな成長を支える栄養改善事業まで、現地の状況やニーズに合わせた最適な支援を行います。

グッドネーバーズ・ジャパン 代表理事 小泉 智 メッセージ

社会課題は簡単に解決できるものではありません。しかし、志を共にする人々がつながることで、社会に大きな変化を生み出すことができると信じています。

日本では、日々の食事が十分に取れない家庭があり、世界では紛争や災害によってその日の食事さえ確保できない人々がいます。私たちは、そうした一人ひとりに寄り添いながら、国内外で食を通じた支援を続けてきました。

今回、村上選手が社会への想いを込めて立ち上げられた「Beve」との取り組みを通じて、支援の輪が広がり、多くの方々の想いを食支援につなげられることを大変うれしく思います。子どもたちの笑顔あふれる未来のために、ぜひ皆さまのお力をお貸しください。

【寄付ページ】

村上宗隆選手と広げる、食料支援の輪｜Beve × グッドネーバーズ・ジャパン(https://www.gnjp.org/donate/oneoff/dev/ver3.2/index_beve.html?utm_source=hp&utm_medium=hp&utm_campaign=gnjp_pr)

団体について

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンは、世界40カ国以上で活動する国際組織グッドネーバーズ・インターナショナルの一員として、2004年に開設されました。「子どもの笑顔にあふれ、誰もが人間らしく生きられる社会」を目指し、国内外の子ども支援を行っています。国内ではひとり親家庭への食品支援や子どもの貧困対策、災害支援に取り組み、海外では教育、保健、栄養改善、水・衛生、緊急支援など幅広い事業を実施しています。公益性の高い団体である「認定NPO法人」として東京都から認可を受けています。

【寄付に関するお問合せ先】

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

問い合わせフォーム

https://www.gnjp.org/inquiry/

【Beveプロジェクトに関するお問合せ先】

株式会社こす.くま

mail : info@beve.world