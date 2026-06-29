【オイシックス新潟アルビレックスBC】安城健汰選手が飲酒運転根絶ポスターに起用 公益社団法人新潟県トラック協会・新潟県警察が制作

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブを運営する株式会社新潟プロ野球団（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：池田 拓史、以下：当球団）は、公益社団法人新潟県トラック協会ならびに新潟県警察が協働で制作した飲酒運転根絶ポスターに、新潟県西区出身の安城健汰選手が起用されたことをお知らせいたします。

本件は、飲酒運転をゼロにすべく、公益社団法人新潟県トラック協会と新潟県警察が協働で手掛ける取り組みで、制作されたポスターは運転事業者やスーパーなどに配布される予定です。「飲酒運転即アウト！」「どんな言い訳もセーフにはならない」を合言葉に、飲酒運転ゼロの新潟を目指して取り組んでいきます。

■選出選手について

▲作成されたポスター

今回、飲酒運転根絶のポスターに起用していただいて、とても光栄です。

飲酒運転の根絶に向けて、微力でも貢献できれば嬉しいです。

私が生まれ育った新潟には、家族や友人、地域の皆さん、球団のサポーターの皆さんとの大切な思い出がたくさんあります。

そして、その一つひとつの日常は、交通安全によって守られていると思います。

新潟のお酒はとてもおいしいですが、「飲んだら運転しない。させない。そして飲酒運転を絶対に許さない。」この意識を一人一人が持つことが大切です。

自分自身、練習や試合に行くために県内を運転する機会も多いので、より一層交通ルールに注意した

いと思います。

私も新潟県出身者の一人として、”全員野球”で、飲酒運転のない安全・安心な地域づくりを応援しています。

最後に、飲酒運転は即アウトです！どんな言いわけもセーフにはなりません！

■選出選手について

安城 健汰(あじろ けんた)

ポジション：投手

背番号：43

生年月日：2001/11/03

身長/体重：180cm / 78kg

投打：右投・右打

出身地：新潟県新潟市西区

経歴：日本文理高‐創価大-オイシックス新潟アルビレックスBC（2024～）

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。



