株式会社ovgo、国際認証「B Corporation」の再認証を完了

株式会社ovgo

100%プラントベースのアメリカンベイクショップ「ovgo Baker」を展開する株式会社ovgo（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木里沙）はこのたび、企業の社会的・環境的インパクトを評価する国際認証制度「B Corporation（以下、B Corp）」の再認証を完了したことをお知らせいたします。

B Corpは、米国の非営利団体B Labが運営する認証制度であり、「ガバナンス」「従業員」「コミュニティ」「環境」「顧客」の5つの分野において、企業が生み出す社会的・環境的価値を総合的に評価する国際認証です。

ovgoは2022年に初めてB Corp認証を取得し、今回の再認証では、事業活動を通じた継続的な改善と社会的インパクト創出への取り組みが評価されました。

認証取得から3年。事業成長とともに、インパクトのあり方を見つめ直す機会に

ovgoは、「だれもがやさしく、たのしく、おいしくなれる未来をつくる」を企業理念に掲げ、100%プラントベースの商品開発・販売を行っています。

私たちが目指しているのは、単にプラントベースの商品を販売することではありません。

「やさしい・たのしい・おいしい世界をつくる」という想いのもと、お客様、従業員、取引先、地域社会、そして地球環境など、事業に関わるすべてのステークホルダーとともに持続可能な未来を育てていくことを目指しています。

2022年の認証取得以降、店舗展開や商品ラインアップの拡充、企業・ブランドとのコラボレーションなどを通じて事業を拡大してきました。一方で、事業成長だけを追求するのではなく、ガバナンス体制の強化、多様な人材が活躍できる職場づくり、地域社会とのつながりの創出にも継続的に取り組んできました。

B Corpが評価した、ovgoの企業活動

今回の再認証では、特に「Community（コミュニティ）」および「Workers（従業員）」の領域において高い評価を獲得しました。

ovgoでは、一枚のクッキーの背景には、多くの人とのつながりがあると考えています。

日々ブランドを支える従業員をはじめ、商品づくりを支える生産者や取引先、店舗に足を運んでくださるお客様、地域社会やコラボレーションパートナーなど、事業に関わるさまざまな人々とのつながりを大切にしながら、ブランドを育ててきました。

そのため、多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍できる組織づくりや、一人ひとりの成長機会の創出、パートナー企業との継続的な関係構築、地域コミュニティとの連携など、事業を通じてより良い関係性を育む取り組みを続けています。

また今回の評価では、こうした従業員への取り組みに加え、取引先との継続的なパートナーシップ、地域社会との関わり、地域経済への貢献なども高く評価されました。

企業理念である「だれもがやさしく、たのしく、おいしくなれる未来をつくる」は、お客様だけに向けたものではありません。働く人、取引先、地域社会、そして未来の環境を含め、事業に関わるすべての人との関係性の中で実践されるものだと考えています。

今回の再認証は、そうした考え方が企業活動の中に根付き、企業としての成長とともに継続的に実践されていることを改めて確認する機会となりました。

いいことを、もっと自然な選択肢に

ovgoには、創業当初から大切にしている言葉があります。

「Doing Good Tastes So Good」

――いいことをするって、こんなにおいしい。

近年、環境や社会課題への関心が高まる一方で、サステナブルな商品やサービスは「意識の高い人のためのもの」と捉えられることも少なくありません。

ovgoは、そうした固定観念を超え、誰もが気軽に楽しめる選択肢としてプラントベースフードを届けることを目指しています。

私たちが展開する商品はすべて100%プラントベースでありながら、ヴィーガンやサステナブルという言葉を前面に出すのではなく、味やデザイン、ブランド体験を大切にした商品づくりを行っています。

私たちが届けたいのは、「社会や環境のために選ぶ」のではなく、「おいしいから食べたい」「かわいいから手に取りたい」と自然に思ってもらえる体験です。

その体験の先に、動物性原料を使用しないことや環境負荷を抑えること、そして誰もが一緒に楽しめる食の選択肢を広げることがあります。

つまり、「社会や環境のために我慢して選ぶ」のではなく、「好きだから選んだものが、結果として社会や環境にもやさしい」。

私たちは、そんな選択が当たり前になる社会を目指しています。

「サステナブルだから選ぶ」のではなく、「好きだから選ぶ」。

今後の展望

現在ovgoは、国内での事業拡大に加え、海外市場への展開にも取り組んでいます。

事業規模が拡大する中でも、企業理念である「だれもがやさしく、たのしく、おいしくなれる未来をつくる」を軸に、従業員、お客様、取引先、地域社会など、すべてのステークホルダーにとってより良い企業であり続けることを目指します。

B Corp認証はゴールではなく、その実践を続けるための指標のひとつです。

今後もovgoは、事業成長と社会的インパクトの両立を通じて、より多くの人に新しい食の選択肢を届けてまいります。

会社概要

株式会社ovgoについて

株式会社ovgoは、環境や社会についての課題を食を通じて解決するSocially Conscious Brand です。社名は、”organic, vegan, gluten-free as options”の頭文字から名付けられました。全て植物性、かつできる限りオーガニック、国産の食材を使った焼き菓子を製造・販売するヴィーガンベイクショップ「ovgo Baker」を展開。 現在、東京・日本橋や原宿、都内を中心に4 店舗を運営しています。2022年に国内の飲食店での取得は初となるB Corp 認証を取得しました。