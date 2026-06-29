【LINEスタンプメーカー】デコフレームセットと写真からLINEスタンプをまとめて自動生成できる機能を提供開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、「LINEスタンプメーカー」アプリにおいて、デコフレームセットと写真からLINEスタンプをまとめて自動生成できる機能（以下、本機能）の提供を本日6月29日（月）より開始しました。

本機能では、お気に入りのデコフレームセットと写真8枚を選択して申請するだけで、8個のLINEスタンプをまとめて作成できます。これまでスタンプを1つずつ作成する必要があった工程を大幅に簡略化し、誰でも手軽にオリジナルのLINEスタンプを作れるようになりました。写真の位置調整にも対応しており、必要に応じてレイアウトを調整することが可能です。

お子さまの成長記録やペットとの日常、友人との思い出など、何気なく撮った写真も、LINEスタンプにすることであとから見返したくなる大切な思い出として残せます。完成したスタンプは家族や友だちとのトークで送り合うことができ、日常のコミュニケーションを豊かにします。

また、保存後はテキストやデコステッカーを追加して装飾することも可能です。販売申請を行い、審査承認後はLINEスタンプとしてダウンロードし、友だちや家族とのコミュニケーションで利用できます。

デコフレームセットでは、「いらすとやパーティ」や「えもじの子（仮）」をはじめ、お子さま向けの動物モチーフ、結婚や出産の記念、季節のイベント向けなど、さまざまなデコフレームセットを順次提供予定です。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションを掲げるLINEヤフーは、今後も「LINEスタンプメーカー」を通じて、新しいスタンプ作成体験の提供に取り組んでいきます。

■ 利用方法

1） 「LINEスタンプメーカー」アプリのつくる画面から「デコフレームセットから作成する」を選択

2） 好きなデコフレームセットを選択し、「写真を選択して作成する」をタップ

3） 写真を8枚選択し、必要に応じて位置を調整した後に保存

※販売申請後、審査承認を経て、LINEスタンプとしてダウンロードおよび送信できます。

＜利用条件＞

- 対応スタンプ種別：静止画スタンプ- 対応OS：iOS、Android- 対応アプリバージョン：LINEスタンプメーカー v8.4以降