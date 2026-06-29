代々木公園が3日間、渋谷カルチャーの発信地になる。BUZZ PRODUCTIONSも共催する大型フェス「SHIBUYA SUMMER PARK 2026」、7月31日（金）開幕。

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、SHIBUYA SUMMER PARK実行委員会が主催する大型野外フェスティバル「SHIBUYA SUMMER PARK 2026」を共催いたします。

開催期間は2026年7月31日（金）～8月2日（日）の3日間、会場は東京・代々木公園イベント広場野外ステージです。

音楽・ダンス・フード・アート・カルチャーが融合する本イベントは、2023年実績でのべ6万人を動員。渋谷という街が持つエネルギーとカルチャーを体感できる空間として、今夏も代々木公園から東京のカルチャーシーンを更新します。

✦ イベントについて

渋谷という街は、音楽、ダンス、ファッション、スポーツ、アート、そして人。あらゆるカルチャーが交差し、時代を生み出し続けてきた場所。その中心にある代々木公園で、2026年の夏、新たな"渋谷の夏"が始まります。

本イベントは以下の3つをテーマに、渋谷の持つエネルギーとカルチャーを体感できる空間を創出します。

- 継ぐ：カルチャーの伝承- 繋ぐ：渋谷とカルチャー、人と人を繋ぐ- 紡ぐ：音楽・ダンス・ファッション・スポーツなど多種多様なカルチャーを1つにする

アーティスト、ダンサー、クリエイター、パフォーマーそれぞれの表現が交差し、偶然の出会いが新たなカルチャーを生み出していく3日間。BUZZ PRODUCTIONS、NEWAGE、Alpha Stage

をはじめとする各団体がタッグを組み、ジャンルを越えた新たなエンターテインメントフェスを実現します。

✦ ステージコンテンツ｜渋原フェス

ダンス＆ボーカルカルチャーイベントを牽引するBUZZ PRODUCTIONS、NEWAGE、Alpha Stageの3社が手を組み、音楽イベント「渋原フェス」を立ち上げます。

有料のメインステージと、フィールドエリアに設置する無料観覧可能なサブステージの2つを設け、「今」を切り取った旬のアーティストが代々木公園に集結。SHIBUYA SUMMER PARK 2026（以下、SSP）の名の下、会場全体を熱くします。

出演アーティスト・各日のプログラムは公式サイト・SNSにて随時発表予定です。

最新情報は公式サイトをチェック :https://shibuyasummerpark.com/

■ フィールドコンテンツ｜神うまフェス

無料で回遊できるフィールドエリアでは、食のトレンディカルチャーを牽引する大人気フードフェス「神うまフェス（GODLY DELICIOUS FESTIVAL）」が同時開催。音楽やダンス、アートの熱気に負けない「究極の食体験」を来場者へお届けします。

陽を避けながら食事を楽しめるテントエリア、酷暑にも対応する有料ラウンジも設置予定。さらにミスト扇風機を設置し、熱中症対策も万全に実施します。

出店情報は公式サイト・SNSにて随時発表予定です。

✦ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/448_1_75eebf9f63938d4ab11443fde1d9d2cc.jpg?v=202606290651 ]

チケット情報は公式サイトにて随時公開予定です。

チケット情報・詳細はこちら :https://shibuyasummerpark.com/

✦ アクセス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/448_2_b03512dac98d402e5af9cef8a85dc39d.jpg?v=202606290651 ]

【渋原FES公式SNS】

公式X：@shibuharafes_(https://x.com/shibuharafes_?s=11)

公式Instagram：@shibuharafes_(https://www.instagram.com/shibuharafes_?igsh=c2tpbThtZmdtdjRi&utm_source=qr)

✦ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



【BUZZ GROUP 公式SNS】

・公式X：https://x.com/buzzgrouppr

・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/

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お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/