『青鬼』PlayStation(R)5版が7月3日に発売決定！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎、以下「LiTMUS」）は、『青鬼』PlayStation(R)5版を2026年7月3日（金）に発売します。

合わせて、発売を記念した50%オフセールを開催します。この機会にぜひお買い求めください。

■ 『青鬼』トレーラームービー

■ 『青鬼』がついにPlayStation(R)5でもプレイ可能に！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ghvokbjzBE ]

Nintendo Switch(TM)ソフトダウンロードランキングで1位を獲得した『青鬼』が、ついにPlayStation(R)5に登場します。今回のPlayStation(R)5版のリリースによりマルチプラットフォーム化を強化し、世界展開をさらに加速させていきます。

PlayStation(R)5版では新たに、「トロフィー機能」が登場します。ゲーム内にて特定の条件を満たすことで、全32種類のトロフィーを獲得できます。

■ 【早期購入特典】ローンチ割引を実施

発売を記念して、50%オフとなる期間限定のセールを実施します。

- ローンチ割引期間：2026年7月3日（金）～2026年7月19日（日）- セール価格（50%オフ）：495円（税込）

※期間は予告なく変更になる場合がございます。

■ 株式会社ゲームスタジオからLiTMUSへ『青鬼』の販売元を移管

これまで株式会社ゲームスタジオが販売を行っていたNintendo Switch(TM)版およびSteam(R)版『青鬼』につきまして、パブリッシングアカウントをLiTMUSへ移管します。今後のアップデートやサポート対応は、LiTMUSが引き継ぎます。

■ 『青鬼』とは

主人公の少年「ひろし」は、友人たちと廃墟となった洋館に興味本位で足を踏み入れてしまう。その洋館には恐ろしい青い怪物「青鬼」が潜んでおり、友人たちが次々と襲われてしまうなか、ひろしは執拗に追いかけてくる青鬼から逃げながら、洋館を探索し、謎を解き明かし脱出を試みるが…。プレイヤーは「ひろし」を操作し、洋館を脱出するために青鬼から逃げながら、数々の謎を解き進めます。

▼作品情報

タイトル：青鬼

ジャンル：謎解きホラーアクションゲーム

発売機種：PlayStation(R)5、PC（Steam(R)）、Nintendo Switch(TM)

プレイ人数：1人

発売日：2024年7月26日（※PlayStation(R)5版は2026年7月3日発売）

販売価格：990円（税込）

※PlayStation(R)5版のみ、2026年7月19日（日）まで期間限定セール価格の495円（税込） でご購入いただけます。

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

公式Xアカウント：https://x.com/aooni_official

Steam(R)ストアページ：https://store.steampowered.com/app/2934190/Aooni/

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000084239.html

■ 各社概要

LiTMUS株式会社

所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー7階

代表者：代表取締役社長 桑村 崇一郎

設立：2021年12月

事業内容：LiTMUS（リトマス）株式会社は、『青鬼』シリーズや『脱獄ごっこ』等のコンテンツ企画・ライセンス・パブリッシングを行なっています。

コーポレートサイト：https://litmus-ent.jp/

株式会社ゲームスタジオ

所在地：東京都港区芝3-8-2 住友不動産芝公園ファーストビル7F

代表者：代表取締役 藤重 和博

設立：2004年4月21日

事業内容：コンシューマー、スマートフォン、アーケード向けのゲーム企画・開発・運営

コーポレートサイト：https://www.gamestudio.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

LiTMUS株式会社

青鬼広報担当

メールアドレス：support@litmus-ent.jp