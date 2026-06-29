「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」最終審査結果を発表！アナタシア新メンバー4名、METEORA所属 7名を選出！

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、次世代を担うダンスアーティストの発掘・育成を目的とした全国規模のオーディション「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」において、本日開催した最終審査（公開オーディション）「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION FINAL VOL.01」の結果を発表いたしました。

全国から集まった応募者の中から、厳正なる審査を通過した23名が挑んだ最終審査。 ソロ・ユニット・グループパフォーマンスを通じて総合的な表現力・技術・個性が評価され、以下の通り合格者が決定しました。

【アナタシア（新メンバー）合格者】

Ln（れの） / umio / かずたん / ちゃんくろ 以上 4名

YouTube・ニコニコ動画を中心に活動し、総再生回数1億回超を誇る人気踊り手グループ「アナタシア」に、新たな才能が加わります。

Ln（れの）umioかずたんちゃんくろ

【METEORA 合格者】

YUKA / AKKUN / yu-kun / 珠音 / ま～ちゃん / re-na / ユイ 以上 7名

※正式な配属は、今後の成長性も含めて総合的に決定いたします。

YUKAAKKUNyu-kun珠音ま～ちゃんre-naユイ

本日の公開オーディションでは、ソロパフォーマンス、ユニット審査、そして「アナタシア」現役メンバーとの合同パフォーマンスなど、多角的な審査が実施されました。 会場となった「LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA」には多くの観客が来場し、次世代スター誕生の瞬間を見届けました。



■イベント開催概要

・イベント名：METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION FINAL VOL.01

・日程：2026年6月27日（土）

・会場：LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA

・特設サイト：https://dance-audition-01.meteora-st.jp

＜最終審査員＞

・カリスマカンタロー（株式会社アノマリー 代表取締役）

・冨田 明宏（株式会社アリア・エンターテインメント）

・橋口 雄樹（株式会社ドワンゴ プロデューサー）

・佐藤 純之介（REAL AKIBA RECORDZ）

・枦山 貴信（SACRA MUSIC）

・ゲッツ（METEORA st. 所属演出振付家）

・たかみゆきひさ（株式会社スタイルキューブ）

・榊原 敬太（REAL AKIBA GROUP 会長）

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/