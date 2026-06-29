【東京都港区】白金北里通り商店会、徳島県阿南市及び徳島県阿南市観光協会と商店街友好都市との交流に関する基本協定を7月19日に締結します
区は、白金北里通り商店会、徳島県阿南市及び徳島県阿南市観光協会と、「商店街友好都市との交流に関する基本協定」を締結します。本協定は、平成28年度から続く白金北里通り商店会と徳島県阿南市の交流を基盤に、さらなる信頼関係の深化及び連携強化を図るものです。
協定締結式の概要１ 協定名
商店街友好都市との交流に関する基本協定
２ 協定を締結する団体
白金北里通り商店会、阿南市及び阿南市観光協会
３ 日時等
日 時：令和8年7月19日（日曜）午後0時30分から1時まで
場 所：神応区民協働スペース（白金6丁目9番5号 神応ほっとプラザ4階）
出席者：清家 愛 港区長、佐藤 伸弘 白金北里通り商店会長、
岩佐 義弘 阿南市長、兼松 功 阿南市観光協会会長
※当日は、白金北里通り商店会において「第15回白金阿波踊り」を開催予定です。本協定締結式は、第15回白金阿波踊りの開会に先立ち実施します。
これまでの交流
阿南市とは、白金北里通り商店会で毎年実施してきた「白金阿波踊り」を契機として、阿波踊りの本場である徳島県の自治体として、平成28年度から交流を開始し、「白金阿波踊り」はもとより、「みなと区民まつり」「全国交流物産展」への参加等を通じ、地域間交流を重ねてきました。
また、区内公立小・中学校の学校給食に阿南市産のお米を使用するほか、白金の丘学園白金の丘小・中学校の児童・生徒等を対象とした竹を用いたワークショップや阿波踊り体操教室の実施、さらに、同小・中学校児童・生徒を中心とした地元の阿波踊りの連（踊り手や鳴り物の演奏者などで構成されるグループ）も立ち上がるなど、地域での連携が深まる中で、教育・文化分野にも交流が広がっています。
さらに、区側からも阿南市で開催される「阿南市活竹祭」において、区や白金北里通り商店会のPRブースを設けるなど、双方向の交流を継続してきました。
本協定の締結により、これまでの交流を基盤として、イベント交流や物産に関する交流に加え、観光振興、災害時の相互支援など、幅広い分野での連携を一層推進します。
▲白金北里通り商店会での阿南市、東京・阿南ふるさと会主催の「阿南市ガレージ物産展」
▲毎年、阿南市で開催される「阿南市活竹祭」における区及び白金北里通り商店会PRブースの様子