ロレアル、気候緊急支援基金に2030年までに2,000万ユーロを追加拠出し、活動を強化

日本ロレアル株式会社- 2030年までに2,000万ユーロの追加資金拠出をコミット： 世界中の気候変動に対して脆弱な地域社会を支援- 危機の瞬間に立ち向かう： 2025年には、自然災害に関連する358の災害が発生し、1億1,000万人以上が被災。そのうち85%が気候関連の事象に起因- 32カ国で30以上のプロジェクトを展開： 2023年の設立以来、医療、安全な水、食料安全保障などの分野に及ぶプロジェクトを支援。- 先駆的なプログラムを支援： インドにおける5万人の非正規雇用の女性労働者を対象とした「猛暑保険」から、アマゾンのコミュニティ向けのAIを活用した洪水予測まで。

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社、パリ）は、現地時間6月18日、気候緊急支援基金の活動を更新・強化します。2030年までに2,000万ユーロの追加拠出をコミットすることで、ロレアルグループは、深刻化する気候変動に起因する災害に直面している、世界で最も脆弱な地域社会への支援と貢献への揺るぎない決意をあらためて示します。

気候変動が社会と市民にもたらす事象をめぐる緊急性はかつてないほど高まっています。2025年だけでも、世界中で358の自然災害が記録されました。人的被害も増加しており、2025年には1億1,000万人以上が被災し、この内85%が気候関連の事象（嵐、洪水、干ばつ、森林火災、極端な気温など）によるものでした。このような背景において、ロレアルの気候緊急支援基金は状況の改善に取り組んでいます。2023年の設立以来、同基金は32カ国で30以上のプロジェクトを支援してきました。

インド： HERA（旧Climate Resilience for All）および自営女性労働者協会（SEWA）との提携により、5万人のインフォーマルセクター（非公式部門）で働く女性労働者を対象とした、これまでに類を見ない初の「猛暑保険プログラム」を立ち上げました。この制度は、極端な熱波が発生した際、減収の補償や医療ニーズに対応するために給付金を直接女性たちに提供するもので、都市部のインフォーマル経済における再現可能な世界的モデルを確立しています。

ペルーおよびエクアドル： ワールド・ビジョン・フランスとの協力のもと、先住民の知恵と科学的データを統合したAIシステムの開発を支援しています。これにより、アマゾンのコミュニティが洪水やその他の気候の脅威をより正確に予測し、適応できるようになります。

ケニア： 気候変動が世界的なメンタルヘルス危機を深刻化させているという認識に基づき、スラム・ドウェラーズ・インターナショナル（Slum Dwellers International）とともに、ナイロビの住環境が脆弱なインフォーマル居住区に暮らす1,300人の若者の教育的支援に取り組んでいます。これらの若いリーダーたちは、地域社会に根ざした精神的サポートプログラムを運営するためのトレーニングを受けており、地域コミュニティ自らの手で育む、メンタルヘルス・レジリエンス（精神的な回復力）を獲得する草の根モデルを確立しています。

ロレアルグループ最高経営責任者（CEO）のニコラ・イエロニムスは次のように述べています;

「美とは、その最高の状態において、尊厳と自信の表現です。しかし、健康や安全、そしてより良い生活のための基本的な条件が整っていなければ、それらは何の意味も持ちません。気候緊急支援基金へのこの新たなコミットメントは、『世界をつき動かす美の創造』という私たちの使命を果たすための取り組みの一環です」

ロレアルグループのチーフ・コーポレート・レスポンシビリティ・オフィサーであるエズギ・バルセナスは次のように述べています;

「気候変動は、環境、人々の健康、生計、そして安心に広範な影響を及ぼしています。レジリエンス（回復力）の構築は不可欠です。私たちは、医療、安全な水、食料安全保障へのアクセス向上を通じて、地域社会が気候危機に備え、そこから回復するための支援能力をさらに強化していきます」

パートナーシップを組んでいる企業や団体との3年間にわたる実地試験の成功と、厳格なソリューション検証に支えられ、同基金は次のフェーズへと移行します。リスク予防と緊急対応の両方を強化することで、実証済みのモデルをさらに実装・拡大していきます。

気候緊急支援基金は、地球規模の課題に多角的なアプローチで支援に取り組むロレアルの幅広いエコシステムの中核です。これには、慈善寄付（「ロレアル女性基金」および「ロレアル緊急気候基金」）、インパクト投資（「ロレアル自然再生基金」および「循環型イノベーション基金」）、融資型支援（「ソルスティス基金」）、そしてサステナブル・イノベーション・アクセラレーターである「L'AcceleratOR」が含まれます。これらの取り組みを合わせ、これまでに累計4億1,500万ユーロのコミットメントとなり、ロレアルのサステナビリティプログラム『ロレアル・フォー・ザ・フューチャー』の礎となっています。

■ロレアルグループについて

ロレアルは117年にわたり美容・化粧品業界のリーダーとして、世界の消費者の美への希求とニーズに応えることに専念してきました。当社のパーパス「世界をつき動かす美の創造」は、社会に対しても、環境に対しても、サステナブル、インクルーシブ、倫理的かつ寛大な形で美を通じて貢献してゆくという私たちの美への姿勢を包括的に表現するものです。40の国際ブランドを初めとする多様で幅広いブランドポートフォリオと、持続的発展と環境を守るための取り組みである「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムを通じ、美の無限の多様性を賛美し、世界のすべての人々に最高水準の品質、有効性、安全性、誠実さ、責任をお届けします。当社は、9万人を超える従業員を擁し、地理的にもバランスの取れた拠点展開と、すべての流通網（eコマース、マスマーケット、百貨店、薬局、美容室、ブランドおよび旅行小売）における販路を有しています。2025年のグループ売上高は440億5千万ユーロにのぼります。世界13ヵ国に21の研究開発と研究開発拠点を置き、4,000人以上の科学者と8,000人を超えるデジタル人財を擁するロレアルは、美の未来を創造し、ビューティーテクノロジーを推進してゆくことを重要視しています。

2025年、ロレアル グループは、フォーチュン誌が発表したヨーロッパの300社を対象とした革新的な企業ランキングで、ヨーロッパ21カ国、16の業界の中から「最も革新的な企業」に選ばれました。

詳細については、https://www.loreal.com/en/mediaroom をご参照ください。